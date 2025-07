Inps cig con temperature oltre 35 gradi anche percepiti

In un periodo di ondate di calore record, l'INPS fornisce chiarimenti essenziali alle aziende sulla richiesta di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) durante temperature oltre i 35°C. La normativa permette di accedere alla prestazione sia su base di ordinanze pubbliche che per condizioni climatiche estreme. Tuttavia, anche quando le temperature sono pari o inferiori a 35°C, l’INPS evidenzia che può esserci comunque motivo di intervento, garantendo così tutela ai lavoratori in condizioni climatiche sfavorevoli.

L'Inps dà indicazioni alle aziende per chiedere la cassa integrazione ordinaria a fronte di temperature elevate spiegando che la prestazione si può chiedere sia a fronte dell'ordinanza della pubblica autorità, per cause non imputabili all'impresa e ai lavoratori, sia laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 gradi. Tuttavia, "anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C - spiega l'Inps in un messaggio - può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta "percepita", che è più elevata di quella reale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Inps, cig con temperature oltre 35 gradi, anche percepiti

Firmata dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, un'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature, considerate le prolungate ondate di calore che stanno interessando la Lombardia.

