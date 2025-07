Albatross Giulio Base | Con Almerigo Grilz ho voluto creare un cortocircuito

Scopri il sorprendente cortocircuito tra passato e presente con "Albatross", il film di Giulio Base dedicato a Almerigo Grilz. Con Francesco Centorame nei panni del protagonista, la pellicola svela una figura controversa e poco conosciuta, mettendo in discussione i limiti del giornalismo indipendente. Tra tensioni e verità nascoste, il film invita a riflettere: quanto è davvero libero il giornalismo di oggi? In sala, un viaggio nel cuore di un'epoca e di un uomo inquieto.

Il regista e il protagonista Francesco Centorame raccontano com'è stato dirigere e interpretare un film su una figura comunque controversa. E sul giornalismo Base dice "Non lo vedo così libero come vorrei". In sala. La storia vera di Almerigo Grilz raccontata da Giulio Base in Albatross. Griltz, figura semi-sconosciuta. Militante politico pendente a destra (molto a destra), giornalista, reporter, inviato di guerra. Nato a Trieste e morto a Caia, in Mozambico, con la cinepresa in mano. Ad interpretarlo, Francesco Centorame. Dietro il film, una lettura su cosa sia il giornalismo. O, almeno, su cosa dovrebbe essere.