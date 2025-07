Franco Nero e Carlo Rambaldi nel 2026 avranno una Stella sul Walk of Fame di Hollywood!

Nel 2026, il prestigioso Walk of Fame di Hollywood celebrerà due grandi icone italiane: Franco Nero e, postumo, Carlo Rambaldi. La Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato la loro prossima stella, riconoscimento che onora il loro straordinario contributo all’arte e all’intrattenimento globale. Un’onorificenza che testimonia il valore universale della loro arte e il prestigio italiano nel mondo del cinema. È un traguardo che rende orgogliosi tutti noi e che celebra il talento senza confini.

