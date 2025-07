Ricerca digitalizzazione dell’energia | borse di studio per un Master in Irlanda

Siete pronti a dare una svolta alla vostra carriera nel settore energetico? La DigiWind TUS open call, sostenuta dal progetto europeo Digital Masters of Wind and Energy Systems, offre opportunità uniche di borse di studio parziali per un Master by Research in Irlanda, concentrato sulla digitalizzazione dei sistemi eolici e dell’energia. Se siete professionisti o laureati in discipline tecniche e desiderate contribuire al futuro dell’energia sostenibile, questa è la vostra occasione. Non lasciatevela sfuggire!

È aperta la DigiWind TUS open call, un’iniziativa finanziata dal progetto europeo Digital Masters of Wind and Energy Systems che offre borse di studio parziali per la realizzazione di un Master by Research in Irlanda, con un focus sulla digitalizzazione dei sistemi eolici e dell’energia. L’iniziativa è rivolta a professionisti e laureati in discipline tecnologiche, ingegneristiche, elettriche, meccaniche o scientifiche interessati a specializzarsi nella digitalizzazione dell’energia rinnovabile. I candidati potranno scegliere tra due percorsi: Master of Science (MSc) in Electrical Power Systems (by Research) e Master of Science (MSc) in Wind Energy Systems (by Research). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

irlanda - energia - ricerca - digitalizzazione

