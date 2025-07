Ricci al Milan Cairo | Abbiamo accontentato il giocatore Noi ora …

Il mercato in fermento continua a sorprendere: dopo aver accontentato Ricci, ora il Torino di Urbano Cairo si prepara a una nuova sfida. Il presidente ha svelato le ultime novità di calciomercato, con l’attenzione rivolta proprio a Ricci e al suo possibile trasferimento al Milan. Le trattative sono in pieno svolgimento e il futuro dei granata si tinge di emozione e incertezza. Restate sintonizzati, perché il calcio non smette mai di stupire.

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato anche delle ultime di calciomercato dei granata, con Ricci al Milan in primo piano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ricci al Milan, Cairo: “Abbiamo accontentato il giocatore. Noi ora …”

In questa notizia si parla di: ricci - milan - cairo - abbiamo

Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders - Milan, da Ricci a Lucca, affronta una situazione delicata riguardo all'incasso di Reijnders. Attualmente, la minaccia rappresentata dal Manchester City non configura una vera trattativa, ma l'allerta è concreta.

CAIRO, PLUSVALENZA DA APPLAUSI, INCASSA 25 MILIONI DA RICCI E NE SPENDE 5 PER IL SOSTITUTO!!! Ennesima operazione da applausi per il prenditore alessandrino. Vende Samuele Ricci al Milan per 25 milioni di euro, realizzando l'ennesima p Vai su Facebook

Cairo: Ricci vicino al Milan: è stato accontentato. Abbiamo un'alternativa interessante; Cairo: “Perché il cambio tra Vanoli e Baroni! Faremo una o due cessioni, su Ricci al Milan…”; Torino, Cairo: Con Zapata saremmo più in alto. Ricci e Vanja via? Voci senza fondamento.

Milan, Ricci in città: le prime immagini del colpo rossonero | CM.IT - Il centrocampista sarà di fatto il primo colpo ufficiale del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. calciomercato.it scrive

"Ricci al Milan? Il colpo è di Cairo": Massimo Orlando durissimo - L'arrivo di Samuele Ricci al Milan non scalda troppo la piazza e non convince nemmeno tutti gli addetti ai lavori. Secondo torinogranata.it