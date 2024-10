Visita guidata: "Verona esoterica" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un itinerario completo, di una giornata intera, per ripercorrere le tre visite dedicate al tema: "Le origini", "Il potere occulto" e "Le logge". La Visita inizierà al mattino con l'esplorazione del Colle di San Pietro e della sua funzione fondativa e rituale. Scenderemo poi nel rione di S Veronasera.it - Visita guidata: "Verona esoterica" Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un itinerario completo, di una giornata intera, per ripercorrere le tre visite dedicate al tema: "Le origini", "Il potere occulto" e "Le logge". Lainizierà al mattino con l'esplorazione del Colle di San Pietro e della sua funzione fondativa e rituale. Scenderemo poi nel rione di S

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monasteri aperti anche a Forlimpopoli con la visita guidata al Giardino delle monache - Per il ciclo ‘le Vie dell’Anima’, appuntamento domenica 20 ottobre al Monastero di San Giovanni Battista in via Saffi a Forlimpopoli  per la visita guidata al Giardino  delle monache. La visita, inserita fra agli appuntamenti di Monasteri Aperti dell’ Emilia-Romagna,  sarà condotta a partire... (Forlitoday.it)

Visita guidata alla scoperta del Parco di Pantanello - Nuovo appuntamento per visitare lo splendido Parco di Pantanello con una visita guidata a cura della Lupo Sezione di Latina. Il Parco di Pantanello è un’area a di circa 12 ettari rinaturalizzata con una importante opera di ripristino della zona paludosa, iniziata nel 1991, in un luogo in cui... (Latinatoday.it)

Visita guidata alla mostra "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" - La visita guidata alla mostra "Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" è un'occasione per far riaffiorare ricordi ed emozioni attraverso i film di Walt Disney che tutti noi abbiamo visto. L'esposizione permette di indagare cosa c'è dietro a un cortometraggio o a un lungometraggio: un... (Padovaoggi.it)