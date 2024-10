Tunnel del Brennero, la sfida dell'intermodalità tra gomma e ferro (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'apertura, nel 2032, del Tunnel di base del Brennero permetterà lo sviluppo dell'alta velocità ferroviaria anche nel settore merci. La capienza della rete aumenterà di 60-90 treni al giorno e i carichi potranno essere del 20% più pesanti. AutoBrennero, grazie agli investimenti avviati ancora negli anni Novanta, è oggi il secondo operatore transfrontaliero del settore merci in Italia. Ogni giorno trasferisce infatti dalla gomma alla rotaia ben 1.000 camion, contribuendo così a sgravare dal traffico l'autostrada e ad abbattere l'impatto ambientale. Grazie ai treni che movimenta attraverso le Società del Gruppo si stimano siano già oggi ben 200.000 le tonnellate di CO? risparmiate ogni anno all'atmosfera. “Il trasporto ferroviario – spiega Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero – non sostituirà mai il trasporto su gomma. Iltempo.it - Tunnel del Brennero, la sfida dell'intermodalità tra gomma e ferro Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'apertura, nel 2032, deldi base delpermetterà lo sviluppo'alta velocitàviaria anche nel settore merci. La capienzaa rete aumenterà di 60-90 treni al giorno e i carichi potranno essere del 20% più pesanti. Auto, grazie agli investimenti avviati ancora negli anni Novanta, è oggi il secondo operatore transfrontaliero del settore merci in Italia. Ogni giorno trasferisce infatti dallaalla rotaia ben 1.000 camion, contribuendo così a sgravare dal traffico l'autostrada e ad abbattere l'impatto ambientale. Grazie ai treni che movimenta attraverso le Società del Gruppo si stimano siano già oggi ben 200.000 le tonnellate di CO? risparmiate ogni anno all'atmosfera. “Il trasportoviario – spiega Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada del– non sostituirà mai il trasporto su

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tunnel del Brennero - la sfida dell'intermodalità tra gomma e ferro - Va in questa direzione, oltre agli investimenti sulla rotaia e sugli hub, tra cui figura anche l'interporto di Trento, lo sviluppo del porto di Valdaro che collega Mantova all'Adriatico attraverso 136 chilometri di canali navigabili. 000 camion, contribuendo così a sgravare dal traffico l'autostrada e ad abbattere l'impatto ambientale. (Iltempo.it)

Toninelli festeggia i 50 anni con la tartaruga : dal tunnel del Brennero ai muscoli. Lo sfottò sui social - Mai stato così in forma dice raggiante. “Non mi sono mai sentito meglio, nel corpo e nello spirito”. Per ora dalle gaffe giornaliere ai tempi del governo Conte è passato agli addominali. Non manca il monito a ‘non mollare mai’, non si sa se la palestra, la politica o semplicemente ‘i propri sogni’ (un evergreen che va sempre bene). (Secoloditalia.it)