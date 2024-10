The Electric State, il trailer del nuovo film dei Fratelli Russo per Netflix (Di giovedì 17 ottobre 2024) È arrivato il trailer di The Electric State. Il film Netflix è stato diretto da Joe e Anthony Russo ed è adattato dal romanzo del 2018 di Simon Stålenhag. Ambientato in un 1997 alternativo in cui l’umanità è disconnessa e i robot hanno perso la loro libertà, l’imminente The Electric State segue Michelle (Millie Bobby Brown), che fa squadra con un robot per trovare il fratello scomparso. Il cast include anche Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito e le voci di Brian Cox, Jenny Slate, Anthony Mackie, Billy Bob Thornton, Jason Alexander, Alan Tudyk e Woody Harrelson. Netflix ha ora svelato il trailer ufficiale di The Electric State. Il trailer presenta rapidamente il mondo, il personaggio principale e la posta in gioco della sua avventura prima di mostrare Michelle che fa squadra con Keats di Chris Pratt per aiutarla nella sua ricerca. Metropolitanmagazine.it - The Electric State, il trailer del nuovo film dei Fratelli Russo per Netflix Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) È arrivato ildi The. Ilè stato diretto da Joe e Anthonyed è adattato dal romanzo del 2018 di Simon Stålenhag. Ambientato in un 1997 alternativo in cui l’umanità è disconnessa e i robot hanno perso la loro libertà, l’imminente Thesegue Michelle (Millie Bobby Brown), che fa squadra con un robot per trovare il fratello scomparso. Il cast include anche Chris Pratt, Ke Huy Quan, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito e le voci di Brian Cox, Jenny Slate, Anthony Mackie, Billy Bob Thornton, Jason Alexander, Alan Tudyk e Woody Harrelson.ha ora svelato ilufficiale di The. Ilpresenta rapidamente il mondo, il personaggio principale e la posta in gioco della sua avventura prima di mostrare Michelle che fa squadra con Keats di Chris Pratt per aiutarla nella sua ricerca.

