‘Suture in space’ | nello spazio ferite guariscono più lentamente

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) FIRENZE –inpiùlepiù, il processo di riparazione dei tessuti è alterato rispetto a quello che avviene sulla Terra. È uno dei risultati dello straordinario esperimentoin, realizzato da un team internazionale per capire gli effetti della microgravità sul processo di guarigione: modelli disuturate sviluppati a partire da campioni di tessuti biologici sono stati trasportati due anni fa sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove sono rimasti per nove giorni prima di essere riportati sulla Terra e analizzati. Gli esiti del progetto sono stati presentati oggi a Milano durante l’International Astronautical Congress, uno degli appuntamenti mondiali più importanti per l’esplorazione e i servizi spaziali.