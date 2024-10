Ilgiorno.it - Schiacciato fra due muletti. Operaio gravissimo

(Di giovedì 17 ottobre 2024)tra due. Vivo per miracolo, ma in ogni caso seriamente ferito. Non c’è pace nelle aziende bresciane, dove stando agli ultimi aggiornamenti dell’Istat si registrano in media due incidenti sul lavoro ogni ora. Ieri mattina l’ennesimo infortunio si è verificato poco prima delle otto e mezza alla Comazoo di Montichiari, cooperativa del comparto agricolo e zootecnico, e ha coinvolto un quarantatreenne del paese. L’stando alla prima, sommaria ricostruzione dei carabinieri e dei tecnici di Ats, per ragioni in corso di accertamento è rimastotra due mezzi nella ditta di via Santellone, evidentemente in movimento senza essersi accorti della sua presenza. I primi a prestare soccorso sono stati i colleghi. Subito dopo i sanitari arrivati in automedica e ambulanza, che hanno accompagnato l’in codice rosso all’ospedale Civile.