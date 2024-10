Amica.it - Rosa, verde e bianca: quale argilla è migliore per la propria maschera?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’è una sostanza di origine minerale, nota per la sua capacità di depurare la pelle dalle impurità e dagli accumuli di sebo che spesso portano alla comparsa di inestetismi. Ogniall’ha un utilizzo mirato e dei benefici specifici. Ideale per chi ha una pelle a tendenza acneica e oleosa, laall’ha un forte potere astringente, il che non la rende indicata per pelli sensibili in quanto risulterebbe troppo aggressiva. Quellainvece deriva da una miscela dirossa eed è ricca di minerali, silice e ossido di ferro. Favorisce la rigenerazione cellulare. È molto delicata e adatta anche per chi ha la pelle sensibile. Per saperne di più, vi consigliamo di vedere il video di Amica.