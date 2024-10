Calcioweb.eu - Roma, Dybala recupera per l’Inter dopo l’infortunio? La situazione

(Di giovedì 17 ottobre 2024)è tornato ad allenarsi con il resto del gruppouna settimana di lavoro differenziato a seguito di un infortunio, un risentimento muscolare al flessore che lo aveva costretto al forfait prima della gara con il Monza. L’argentino torna quindi pienamente a disposizione dellae di Juric. Domenica sera, per la sfida contro, giocherà quasi certamente dal primo minuto, sempre che il tecnico croato non decida di giocarsi la carta dell’ex bianconero a partita in corso. L'articoloper? LaCalcioWeb.