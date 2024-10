Progetto “Vita indipendente” per persone con gravi disabilità, i bandi dell’Asl (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sono partiti i bandi “Vita indipendente” della Regione Toscana destinati a persone con grave disabilità. Grazie all’aumento del budget, che sarà di 46 milioni per il prossimo triennio, ci sarà sia un elevamento del tetto massimo di intervento per ogni destinatario, con il passaggio da 1.800 euro mensili a 2.000 euro, sia la possibilità di allargare la platea dei possibili fruitori. I bandi sono stati pubblicati lo scorso 14 ottobre e resteranno aperti per 30 giorni. Gli interventi che vengono finanziati con questo programma riguardano la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e le azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva. Lanazione.it - Progetto “Vita indipendente” per persone con gravi disabilità, i bandi dell’Asl Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sono partiti i” della Regione Toscana destinati acon grave. Grazie all’aumento del budget, che sarà di 46 milioni per il prossimo triennio, ci sarà sia un elevamento del tetto massimo di intervento per ogni destinatario, con il passaggio da 1.800 euro mensili a 2.000 euro, sia la possibilità di allargare la platea dei possibili fruitori. Isono stati pubblicati lo scorso 14 ottobre e resteranno aperti per 30 giorni. Gli interventi che vengono finanziati con questo programma riguardano la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e le azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Faenza - una nuova vita per i locali dedicati alle persone con disabilità : c'è l'accordo - Dopo i devastanti eventi alluvionali dello scorso maggio e delle ultime alluvioni, la città di Faenza continua a lavorare per ricostruire, grazie alla tenacia delle istituzioni e dei suoi cittadini e al supporto di realtà imprenditoriali del territorio. I locali situati all’interno del Parco... (Ravennatoday.it)

“A Gaza migliaia di persone con disabilità abbandonate in condizioni disumane. E la comunità internazionale tace” - Prima dell’inizio del conflitto a essere monitorate erano circa un migliaio di persone, soprattutto adulti con disabilità motoria o sensoriale e anche moltissimi bambini, ora il numero dei richiedenti aiuto non autosufficienti si è moltiplicato per sei a causa della guerra. La comunità internazionale tace e non fa nulla per queste persone non autosufficienti che hanno bisogno di ogni cosa”, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Inclusione lavorativa e diritti delle persone con disabilità : un impegno condiviso tra imprese e istituzioni - I partecipanti potranno conoscere nel dettaglio le agevolazioni previste dalla normativa, come sgravi contributivi e incentivi economici, oltre a scoprire le risorse disponibili per supportare la formazione e l’accompagnamento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro. L’obiettivo principale del workshop è quello di fornire uno spazio di confronto e dialogo tra le aziende e le ... (Lanazione.it)