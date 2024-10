Pandemonium, al via la nuova stagione. In scena un orso in crisi d’identità (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’INTERVISTA. È tempo di debutti per Pandemonium Teatro che inaugura la stagione con la sua nuova produzione «Peli, storia dell’orso che non lo era». Domenica 20 ottobre un’altra anteprima «C’è un cavallo nell’armadio e non è mia sorella». Ecodibergamo.it - Pandemonium, al via la nuova stagione. In scena un orso in crisi d’identità Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’INTERVISTA. È tempo di debutti perTeatro che inaugura lacon la suaproduzione «Peli, storia dell’che non lo era». Domenica 20 ottobre un’altra anteprima «C’è un cavallo nell’armadio e non è mia sorella».

Pandemonium Teatro : i numeri e i programmi della nuova stagione teatrale - In totale sono 46 gli appuntamenti in programma tra le domeniche pomeriggio (e qualche sabato) de Il Teatro delle Meraviglie e i sabato sera di Young Adult che a partire da questa stagione, presenta una programmazione anche al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo. Progetti speciali In tutto questo non mancano progetti speciali attivi e in progress che hanno come obiettivo il perseguimento di ... (Bergamonews.it)