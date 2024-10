“No, no ragazzi…”. La sorpresa al Grande Fratello e Tommaso sbotta e caccia MariaVittoria. Poi è colpo di scena (Di giovedì 17 ottobre 2024) E come ogni anno al Grande Fratello il pubblico ha già i suoi preferiti, tifa per le ‘coppie’ che si formano nella casa, dà loro soprannomi unendo i nomi o i cognomi dei concorrenti e soprattutto invia messaggi attraverso striscioni aerei. Questa nuova edizione del reality show si è aperta con i flirt tra Shaila Gatta, Javier, Lorenzo ed Helena Prestes. Anche se a stretto giro, le cose sono cambiate già decine di volte in questo ‘quartetto’. Ma c’è un’altra coppia che sta facendo impazzire i telespettatori: quella composta da Tommaso Franchi e MariaVittoria Minghetti. Il feeling tra loro è innegabile ma nonostante le resistenze di entrambi, soprattutto di lui, il pubblico li crede già innamorati persi. Leggi anche: “Perché voglio andarmene”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) E come ogni anno alil pubblico ha già i suoi preferiti, tifa per le ‘coppie’ che si formano nella casa, dà loro soprannomi unendo i nomi o i cognomi dei concorrenti e soprattutto invia messaggi attraverso striscioni aerei. Questa nuova edizione del reality show si è aperta con i flirt tra Shaila Gatta, Javier, Lorenzo ed Helena Prestes. Anche se a stretto giro, le cose sono cambiate già decine di volte in questo ‘quartetto’. Ma c’è un’altra coppia che sta facendo impazzire i telespettatori: quella composta daFranchi eMinghetti. Il feeling tra loro è innegabile ma nonostante le resistenze di entrambi, soprattutto di lui, il pubblico li crede già innamorati persi. Leggi anche: “Perché voglio andarmene”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria : la reazione del gieffino spiazza - Un messaggio per invogliarli a lasciarsi andare “Affinità c’è, noi pure #TomMaVi“. L’aereo è una cosa importante, la gente ha pagato per farlo volare. Il gieffino, in particolare, non ha voluto saperne del messaggio e non ha voluto neppure scambiarsi un abbraccio con Mariavittoria. . . twitter. Al Grande Fratello è volato il primo aereo di coppia per Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. (361magazine.com)

“Perché voglio andarmene”. Grande Fratello - l’annuncio di Jessica Morlacchi : cosa c’è dietro - Invece ci sono questi gruppi, questa falsità, queste cose che non mi piacciono. Io non frequento nessuno fuori così, non sono abituata a questo, alla falsità. “Non sto bene”. Una noia, io ho bisogno di energia, di cose da fare e cose da dire“. Insomma non è escluso che Jessica farebbe bene a lasciare la casa, forse quella casa non se la merita. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - giorno 31 : commenti al live - . Giorno 31 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). oi i commenti! L'articolo Grande Fratello, giorno 31: commenti al live. (Isaechia.it)