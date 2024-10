Unlimitednews.it - Netanyahu “L’uccisione di Sinwar un duro colpo al male”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – “Cittadini di Israele, un anno fa festeggiavamo la festa di Sukkot. In quell’ora esatta, Yahyaera occupato negli ultimi preparativi per il massacro di Shevah in ottobre. Sono qui davanti a voi oggi per informarvi che Yahyaè stato eliminato. Colui che ha commesso il massacro più orribile, il grande assassino che uccise un migliaio di israeliani e rapito centinaia di nostri cittadini. È stato eliminato oggi dai nostri eroici soldati. E oggi, come avevamo promesso, abbiamo fatto i conti con lui. Oggi ilha subito un, ma il compito che ci attende non è ancora completo”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin, in un videomessaggio alla nazione. sat/gsl (Fonte video: Profilo X Benjamin) Unlimited News - Notizie dal mondo