Musica in Fabiula: un tributo a Nina Simone con il pianista Davide Colella (Di giovedì 17 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre, lo spazio Laika ospiterà un evento imperdibile dedicato alle famiglie e ai più piccoli, che promette di unire Musica e narrazione in un'esperienza unica. Grazie alla collaborazione con il giovane e talentuoso pianista Davide Colella, la rassegna Musica in Fabiula presenta un

Lutto nel mondo della musica - si è spento il pianista Giuliano Graniti - Oltre alla moglie Paniz, Giuliano lascia il padre Carlo, la madre Carla Gerardi e la sorella Caterina. Una carriera di successo internazionale Diplomato al Conservatorio di Musica Schipa a Lecce, Graniti aveva continuato i suoi studi in musica da camera a Ferrara, per poi specializzarsi ulteriormente in Svizzera e negli Stati Uniti. (Corrieretoscano.it)

Rapiti dalla musica del film “Shine“. Il pianista Konstantin re di Monza - Iniziò la carriera concertistica a dieci anni con concerti in tutta Europa. Nel 1947 organizzò il primo concorso pianistico che, dal 1970 è a suo nome e dal 2009 fa parte della Federazione mondiale dei concorsi internazionali di musica. Chiusa l’edizione 2024, Monza tornerà a ospitare i più talentuosi giovani pianisti al mondo tra due anni, sempre nel nome di Rina Sala Gallo, allieva prediletta ... (Ilgiorno.it)

Il pianista Tuccia a Malta : "Il mio viaggio musicale" - La collaborazione con la musicista serba non si è però esaurita con il festival. "Un giorno Milica mi ha aggiunto agli amici di Facebook, io le ho inviato del mio materiale musicale e lei ha deciso di invitarmi al suo festival a Malta" spiega Nicolò Giuliano. Un percorso che, come nella migliore delle storie, nasce da una difficoltà, quella in matematica: "In prima elementare mio padre mi ... (Ilrestodelcarlino.it)