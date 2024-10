Morto l’ex One Direction Liam Payne, media: “Droga e distruzione nella stanza d’hotel” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo Clarin, che pubblica le immagini della suite dove l'artista soggiornava a Buenos Aires, la scena sarebbe "dantesca" "Droga e distruzione, una scena dantesca". Così i media argentini descrivono la stanza d'albergo dell'ex One Direction Liam Payne , Morto nelle scorse ore dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel dove alloggiava a Buenos Aires. Il Sbircialanotizia.it - Morto l’ex One Direction Liam Payne, media: “Droga e distruzione nella stanza d’hotel” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Secondo Clarin, che pubblica le immagini della suite dove l'artista soggiornava a Buenos Aires, la scena sarebbe "dantesca" ", una scena dantesca". Così iargentini descrivono lad'albergo dell'ex Onenelle scorse ore dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel dove alloggiava a Buenos Aires. Il

Mister Movie | Il cantante degli One Direction Liam Payne è morto dopo essere caduto dal balcone dell’hotel di Buenos Aires - “Quando è cosciente, sta distruggendo l’intera stanza e abbiamo bisogno che tu mandi qualcuno,” ha affermato, sottolineando l’imminente pericolo per l’ospite. La tragica scoperta ha rivelato che un uomo era caduto dal balcone. Al loro arrivo, gli agenti sono stati informati dal direttore dell’hotel di un forte rumore proveniente dal cortile. (Mistermovie.it)

E’ morto Liam Payne - aveva 31 anni : le cause della morte dell’ex One Direction - Le circostanze della caduta non sono ancora chiare. Le cause della morte di Liam Payne *articolo in aggiornamento . Liam Payne è morto, era un ex dei One Direction Liam Payne, diventato famoso come cantante e compositore per il gruppo britannico One Direction, una delle boy band di maggior successo di tutti i tempi, è morto mercoledì a 31 anni dopo una caduta dal terzo piano di un hotel a ... (Superguidatv.it)

Stanza dell’hotel distrutta e polvere bianca : com’è morto Liam Payne degli One Direction - All’interno della sua suite, le forze dell’ordine hanno trovato segni di devastazione, tra cui un televisore rotto e un tavolo coperto di polvere bianca, probabilmente cocaina, insieme a candele e un accendino. A soli 31 anni, l’artista britannico lascia un figlio, Bear, avuto con Cheryl Ann Tweedy, anch’essa nota cantante e personalità televisiva. (Caffeinamagazine.it)