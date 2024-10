Medioriente: fonti Usa a Cnn, test Dna conferma morte Sinwar (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington (Usa), 17 ott. (LaPresse) – Il test del Dna ha confermato la morte di Yahya Sinwar. Lo riferiscono fonti statunitensi citate dalla Cnn. Lapresse.it - Medioriente: fonti Usa a Cnn, test Dna conferma morte Sinwar Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Washington (Usa), 17 ott. (LaPresse) – Ildel Dna hato ladi Yahya. Lo riferisconostatunitensi citate dalla Cnn.

