(Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il taglio delle tasse per i redditi medio-bassi, gli incentivi nelle aree svantaggiate, gli sconti per le famiglie L'articolo Manovra, da Giorgetti 'operazione Robin Hood': "Contenti gli operai, meno le banche" proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Tria : “La Manovra? Giorgetti tiene i conti in ordine. Avrei tagliato più bonus e detrazioni fiscali” - “Fare grosse operazioni serve a poco. Anzi, è un bene che nelle ultime Finanziarie ci siano stati pochi imprevisti rispetto al percorso stabilito dal piano strutturale di bilancio. E’ chiaro che qu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Meloni : "Risorse per lavoro e famiglie". Giorgetti : "Manovra contro gli sprechi" - La premier soddisfatta: "Non ci saranno nuove tasse e teniamo i conti in ordine". Il ministro: "I sacrifici non li faranno solo gli operai, gestione prudente delle finanze". (Ilgiornale.it)

