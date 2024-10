Magia e stregoneria come pratiche di benessere: il pericolo è sempre più diffuso (Di giovedì 17 ottobre 2024) La ricerca del benessere in molti casi oggi passa dalle streghe: la pratica della Magia e della stregoneria è una tendenza sempre più diffusa e il pericolo è enorme, anche in Italia. Basta fare un giro sul web e in particolare nel mondo dei social per accorgersi di quanto sia ampiamente dilagante una tendenza che L'articolo Magia e stregoneria come pratiche di benessere: il pericolo è sempre più diffuso proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Magia e stregoneria come pratiche di benessere: il pericolo è sempre più diffuso Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La ricerca delin molti casi oggi passa dalle streghe: la pratica dellae dellaè una tendenzapiù diffusa e ilè enorme, anche in Italia. Basta fare un giro sul web e in particolare nel mondo dei social per accorgersi di quanto sia ampiamente dilagante una tendenza che L'articolodi: ilpiùproviene da La Luce di Maria.

