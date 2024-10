Louis ad Affari Tuoi per ritrovarsi con i fratelli gemelli: “Siamo cresciuti in una casetta nel bosco” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Partita da applausi quella di Louis ad Affari Tuoi questa sera, giovedì 17 ottobre. Il concorrente della Valle d'Aosta è tornato a casa con 200mila euro, cifra vinta dopo aver rifiutato numerose offerte di valore dal dottore: "Io e miei fratelli gemelli abbiamo un progetto". Fanpage.it - Louis ad Affari Tuoi per ritrovarsi con i fratelli gemelli: “Siamo cresciuti in una casetta nel bosco” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Partita da applausi quella diadquesta sera, giovedì 17 ottobre. Il concorrente della Valle d'Aosta è tornato a casa con 200mila euro, cifra vinta dopo aver rifiutato numerose offerte di valore dal dottore: "Io e mieiabbiamo un progetto".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Märtha Louise di Norvegia e Durek Verrett - il look «sexy and cool» del pre-wedding party è un trionfo dei sentimenti (e degli affari) - Per il primo appuntamento previsto in vista delle nozze della principessa e dello sciamano i due hanno sfoggiato outfit rosa coordinati firmati Hést, un brand a cui Märtha Louise è personalmente legata. (Vanityfair.it)