Liam Payne e la suite devastata: cosa hanno trovato i soccorsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex componente degli One Direction, Liam Payne, 31 anni, è stato trovato morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, secondo quanto riportato dai media argentini. Secondo il quotidiano Clarin, riporta Adnkronos, “c’è stata una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria che allertava della presenza di ‘un uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol'”. Payne, noto per essere stato parte della boy band britannica One Direction, sembra si trovasse a Buenos Aires per assistere al concerto di Niall Horan, ex compagno di band. I soccorsi sono stati allertati e sono arrivati in hotel, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’artista. Corrieretoscano.it - Liam Payne e la suite devastata: cosa hanno trovato i soccorsi Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex componente degli One Direction,, 31 anni, è statomorto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, secondo quanto riportato dai media argentini. Secondo il quotidiano Clarin, riporta Adnkronos, “c’è stata una chiamata ai servizi di emergenza sanitaria che allertava della presenza di ‘un uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol'”., noto per essere stato parte della boy band britannica One Direction, sembra si trovasse a Buenos Aires per assistere al concerto di Niall Horan, ex compagno di band. Isono stati allertati e sono arrivati in hotel, ma nonpotuto fare altro che constatare il decesso dell’artista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liam Payne morto a 31 anni tra palco e realtà : gli amori - la musica e il calcio. Tutto sul cantante scomparso - I sospesi non finiscono mai nella carriera di un artista in evoluzione, ma stavolta le domande raddoppiano. it)Aiutava chi riteneva meno fortunato di lui, ma più in grado di gestire determinate situazioni. Una nota stonata, l’ultima, in un apparente vita da copertina la cui piega resta una beffa sulla quale molti – compresi i rappresentanti della Gendarmeria Nacional – si stanno ancora ... (Cityrumors.it)

Liam Payne - le ipotesi sui video social caricati poco prima della morte - Arrivano nuove ipotesi sui video social caricati poco prima della morte di Liam Payne: ecco cosa sarebbe accaduto L'articolo Liam Payne, le ipotesi sui video social caricati poco prima della morte proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Liam Payne - che «prima di morire era sorridente e pieno di progetti per il futuro» - Era a Buenos Aires, con la fidanzata Kate Cassidy, almeno dall’inizio del mese: il 2 ottobre aveva assistito al concerto del suo ex compagno di band degli One Direction, Niall Horan. Aveva anche firmato di recente un contratto con Netflix. (Vanityfair.it)