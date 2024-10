Velvetmag.it - La tragica morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo della musica è in lutto per la prematura scomparsa di, exOne, a soli 31 anni.è morto a Buenos Aires in circostanze tragiche, a soli 31 anni, dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel dove alloggiava. La notizia ha scosso profondamente i fan della band e i colleghi del cantante britannico, che si è affermato come una delle voci più amate della sua generazione., foto Ansa – VelvetMagLa dinamica dell’incidente Secondo le prime ricostruzioni,è precipitato dal balcone della sua stanza d’hotel nella capitale argentina. Le autorità locali hanno confermato che il cantante è stato trovato senza vita sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono state subito chiamate sul posto, ma per l’ex Onenon c’era più nulla da fare.