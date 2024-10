La svolta sui tassi c’è. La Bce chiude i conti con il passato (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decisione appariva scontata. E alla fine è andata proprio così. D’altronde, mercati e analisti si aspettano un taglio del costo del denaro di 25 punti base, il terzo da giugno, che ha portato così il tasso sui depositi al 3,25% e quello di riferimento al 3,45%. E non sarà l’ultima sforbiciata dell’anno. Ma di sicuro, dal board in trasferta a Lubiana, in Slovenia, è arrivato un chiaro segnale politico ai mercati: la fase restrittiva, quella dura e pura, è finita. D’altronde, a spingere il piede di Christine Lagarde sul pedale del freno, hanno pesato essenzialmente due ragioni. Primo, la paura di un rallentamento economico nella zona euro, che con l’industria automobilistica tedesca in panne è uno scenario decisamente verosimile. Secondo, e una lettura dell’inflazione complessiva, a settembre, al di sotto del target del 2%, 1,8% per la precisione. Formiche.net - La svolta sui tassi c’è. La Bce chiude i conti con il passato Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) La decisione appariva scontata. E alla fine è andata proprio così. D’altronde, mercati e analisti si aspettano un taglio del costo del denaro di 25 punti base, il terzo da giugno, che ha portato così il tasso sui depositi al 3,25% e quello di riferimento al 3,45%. E non sarà l’ultima sforbiciata dell’anno. Ma di sicuro, dal board in trasferta a Lubiana, in Slovenia, è arrivato un chiaro segnale politico ai mercati: la fase restrittiva, quella dura e pura, è finita. D’altronde, a spingere il piede di Christine Lagarde sul pedale del freno, hanno pesato essenzialmente due ragioni. Primo, la paura di un rallentamento economico nella zona euro, che con l’industria automobilistica tedesca in panne è uno scenario decisamente verosimile. Secondo, e una lettura dell’inflazione complessiva, a settembre, al di sotto del target del 2%, 1,8% per la precisione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“È andata a finire così”. Chiara Ferragni - svolta con il fidanzato Silvio Campara : lei conferma tutto - Infatti, i fan dell’ex moglie di Fedez, con lui intanto che si sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Vittoria, non si aspettavano di dover leggere qualcosa del genere. . Lontano anche da future chiacchiere”. Il giornalista ha quindi aggiunto: “Oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea. (Caffeinamagazine.it)

Il rinato Tonali e il rigenerato Di Lorenzo esaltati dal “nuovo” modulo : così Spalletti è riuscito a svoltare dopo il flop europeo - Dove migliorare Come in un club, anche quest’Italia ha però il suo punto debole: s’incassano troppi gol da palle inattive. Nella serata di Udine ha sbagliato molto, regalando un’occasione agli israeliani sullo 0-0. Giusto dare al centrocampista juventino una possibilità, ma Ricci in questo momento ha un altro passo. (Ilfattoquotidiano.it)

“Migranti? Ora vanno in Spagna e Grecia”. Così “Le Figaro” celebra la svolta impressa da Meloni - Il 2023 è stato infatti segnato da una massiccia ondata di arrivi di immigrati clandestini, in particolare dalle spiagge tunisine. Tra questi immigrati clandestini, il numero dei minori non accompagnati è stato praticamente diviso per 4: sono 5. “Le Figaro” e i risultati sui migranti della Meloni “Con 40. (Secoloditalia.it)