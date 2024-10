"La scuola è un’istituzione non un diplomificio" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aggressioni in aumento nei corridoi e nelle aule scolastiche, come ormai si registra un po’ in tutto il settore pubblico, dagli ospedali agli autobus. Un fenomeno in preoccupante crescita, come dimostrano i casi di cronaca, tanto da portare il Parlamento ad inasprire le pene per gli aggressori: nel question time alla Camera a febbraio scorso, il ministro Giuseppe Valditara ha parlato di un incremento dei casi del +111% in un anno. Ne sono testimoni anche gli studenti. Da un sondaggio di skuola.net emerge, infatti, che dall’inizio di quest’anno scolastico, più di un alunno su 10 è stato già testimone di atti di violenza tra studenti o verso i docenti, nelle scuole medie e superiori. Dato allarmante del sondaggio è che nella metà dei casi tra le vittime ci sia stati proprio gli insegnanti e che i bulli hanno sempre più come obiettivo proprio i docenti. Ilgiorno.it - "La scuola è un’istituzione non un diplomificio" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Aggressioni in aumento nei corridoi e nelle aule scolastiche, come ormai si registra un po’ in tutto il settore pubblico, dagli ospedali agli autobus. Un fenomeno in preoccupante crescita, come dimostrano i casi di cronaca, tanto da portare il Parlamento ad inasprire le pene per gli aggressori: nel question time alla Camera a febbraio scorso, il ministro Giuseppe Valditara ha parlato di un incremento dei casi del +111% in un anno. Ne sono testimoni anche gli studenti. Da un sondaggio di skuola.net emerge, infatti, che dall’inizio di quest’anno scolastico, più di un alunno su 10 è stato già testimone di atti di violenza tra studenti o verso i docenti, nelle scuole medie e superiori. Dato allarmante del sondaggio è che nella metà dei casi tra le vittime ci sia stati proprio gli insegnanti e che i bulli hanno sempre più come obiettivo proprio i docenti.

