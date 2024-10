Istat | 57mln persone povertà assoluta

Istat: 5,7mln persone povertà assoluta (Di giovedì 17 ottobre 2024) 11.30 Nel 2023 sono in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2mln di famiglie ovvero l'8,4% di quelle residenti. Il numero è stabile rispetto al 2022, come pure è stabile quello degl'individui in povertà, quasi 5,7 mln persone,il 9,7% dei residenti.Stabile anche la "povertà relativa" familiare pari al 10,6%.Emerge dal report Istat sulla povertà. La povertà assoluta fra le famiglie con almeno uno straniero è del 30,5%. A spingere la povertà assoluta anche l' inflazione, ha spiegato l'Istat. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 11.30 Nel 2023 sono in condizione dipoco più di 2,2mln di famiglie ovvero l'8,4% di quelle residenti. Il numero è stabile rispetto al 2022, come pure è stabile quello degl'individui in, quasi 5,7 mln,il 9,7% dei residenti.Stabile anche la "relativa" familiare pari al 10,6%.Emerge dal reportsulla. Lafra le famiglie con almeno uno straniero è del 30,5%. A spingere laanche l' inflazione, ha spiegato l'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Istat - 2 - 2 milioni di famiglie italiane in condizioni di povertà assoluta nel 2023 - Nel 2023 poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4%) hanno vissuto in condizione di povertà assoluta. . A dirlo è il Report sulla povertà 2023 diffuso dall'Istat, secondo cui quasi 5,7 milioni di individui, ovvero il 9,7% sul totale, vivono in uno stato di povertà. Secondo i dati, la “povertà relativa” familiare è pari al 10,6%. (Tg24.sky.it)

Povertà assoluta per 5 - 7 milioni di italiani nel 2023 - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Nel 2023 vivevano in condizione di povertà assoluta poco più di 2,2 milioni di famiglie (8,4% sul totale delle famiglie residenti, valore stabile rispetto al 2022) e quasi 5,7 milioni di individui, 9,7% sul totale degli individui residenti, come ... (Webmagazine24.it)

Povertà assoluta in Italia : circa 1 - 3 milioni di bambini e ragazzi coinvolti nel 2023. Il valore più alto dal 2014 - L'articolo Povertà assoluta in Italia: circa 1,3 milioni di bambini e ragazzi coinvolti nel 2023. Questo dato si è mantenuto stabile rispetto al 2022. A livello individuale, quasi 5,7 milioni di persone si trovavano in povertà assoluta, corrispondenti al 9,7% della popolazione residente, un valore anch'esso in linea con l'anno precedente. (Orizzontescuola.it)