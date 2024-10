Grave incidente sulla provinciale 29: 40enne in prognosi riservata (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel pomeriggio di martedì, un Grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada provinciale 29, tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia. Un uomo di 40 anni, residente a Olevano, ha riportato gravi ferite dopo uno scontro con un furgone mentre era alla guida del suo scooter Piaggio. I soccorsi Il motociclista, come riportato dal quotidiano SalernoToday, è stato prontamente assistito dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. In seguito, è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno per ricevere ulteriori trattamenti. Il conducente del furgone è rimasto illeso. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - Grave incidente sulla provinciale 29: 40enne in prognosi riservata Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel pomeriggio di martedì, unstradale ha avuto luogostrada29, tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia. Un uomo di 40 anni, residente a Olevano, ha riportato gravi ferite dopo uno scontro con un furgone mentre era alla guida del suo scooter Piaggio. I soccorsi Il motociclista, come riportato dal quotidiano SalernoToday, è stato prontamente assistito dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, dove è stato ricoverato in. In seguito, è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno per ricevere ulteriori trattamenti. Il conducente del furgone è rimasto illeso. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Segui ZON.IT su Google News.

