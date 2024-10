“Game over” su una tentata estorsione da 70mila euro, prosciolti in due (Di giovedì 17 ottobre 2024) LECCE - Coinvolti nell’inchiesta “Game over” su un’associazione mafiosa particolarmente attiva nella zona “Le vele”, nella 167 B del capoluogo, denominata clan “Briganti”, dal cognome dell’ex boss Pasquale, detto Maurizio, furono i soli a non chiedere riti alternativi. Così il processo per Lecceprima.it - “Game over” su una tentata estorsione da 70mila euro, prosciolti in due Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) LECCE - Coinvolti nell’inchiesta “” su un’associazione mafiosa particolarmente attiva nella zona “Le vele”, nella 167 B del capoluogo, denominata clan “Briganti”, dal cognome dell’ex boss Pasquale, detto Maurizio, furono i soli a non chiedere riti alternativi. Così il processo per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano. “Problemi nel contratto per la sosta a pagamento” : la denuncia del consigliere Iovinella - E’ quanto emerso in aula consiliare nella risposta della giunta comunale dopo la richiesta del consigliere Francesco Iovinella. Problemi contrattuali per il servizio di sosta a pagamento a Giugliano. “Problemi nel contratto per la sosta a pagamento”: la denuncia del consigliere Iovinella sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)

Nubifragio a Marrakech - auto sommerse e traffico in tilt nella città marocchina : allagamenti anche nell’aeroporto – Video - Illuminazione in tilt in alcuni quartieri, anche nella piazza di Bar Doukkala, uno degli ingressi alla Medina. Numerose auto sono rimaste intrappolate nei viali che conducono dalla periferia al centro della città nuova, o nei sottopassi, quando le strade si sono all’improvviso trasformate in fiumi, perché i tombini non hanno retto la portata delle piogge. (Ilfattoquotidiano.it)

"Allagamenti - intonaco cadente e bagni rotti nella scuola". Gli studenti non entrano in classe - “Bagni rotti, acqua nelle aule, topi e intonaco che cade: adesso basta”: è il grido di protesta lanciato dagli studenti dell’istituto di istruzione superiore Via Silvestri, che comprende l’Itis Alessandro Volta e il liceo scientifico Marcello Malpighi. Oggi, giovedì 10 ottobre, in molti hanno... (Romatoday.it)