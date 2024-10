Ex Roma e Napoli, ufficiale: Manolas torna a giocare in Grecia (Di giovedì 17 ottobre 2024) Kostas Manolas torna a giocare in patria. Il difensore greco (classe 1991 ex AEK Atene, Olympiacos, Roma, Napoli, Olympiacos, Sharjah e Salernitana) Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Kostasin patria. Il difensore greco (classe 1991 ex AEK Atene, Olympiacos,, Olympiacos, Sharjah e Salernitana)

Napoli - emigrazione di ritorno : per la Linea 6 macchinisti partenopei lasciano Milano e Roma

«Tutti i giorni prendo la linea 6 e parlo con i macchinisti e li vedo abbastanza sorpresi della mia presenza e sa perché? Non sono abituati. Sono tutti ragazzi che arrivano da Milano,...

Juric : «Alla Roma sono in paradiso - c'è una gran cilindrata. Il Torino non ce l'aveva e ha fatto gli stessi punti del Napoli»

Giocatori che hanno posture sbagliate dopo due allenamenti mostrano quella corretta, imparano in fretta e mi sto divertendo. Non temi che la protesta abbia radici troppo profonde? Inoltre hai preso il posto di una figura importante nella storia della Roma, De Rossi cacciato dopo sole 4 partite… Juric: «Non sono contaminato dalle negatività .

Simeone non vuole andare via da Napoli e il club non ha intenzione di lasciarlo partire (Romano)

Simeone è già l'oggetto del desiderio del mercato di gennaio. Nei giorni scorsi Tuttosport scrive di primi contatti tra Napoli e Torino. Contro l'Inter si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e due menischi. Gio Simeone is not planning to leave Napoli in January, despite links with Torino and more clubs.