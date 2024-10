Cos'è l'approccio multi asset e perché conviene (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Nel mondo degli investimenti c’è un regola certa che riguarda tutte le tipologie di operazioni, vale a dire la presenza di rischi, più o meno marcati. Per cercare di mitigarli gli investitori hanno il dovere di diversificare molto le loro attività attraverso il cosiddetto approccio multi asset. Questo garantisce l’esposizione a un mix molto variegato di stili di investimento o asset class, garantendo all’investitore di poter godere del giusto livello di stabilità. A investimenti più rischiosi se ne affiancano dunque altri più certi, in una correlazione che è normalmente costituita dall’abbinata titoli azionari e obbligazionari con investimenti alternativi come, ad esempio, real estate, oro o materie prime. Quotidiano.net - Cos'è l'approccio multi asset e perché conviene Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 agosto 2024 – Nel mondo degli investimenti c’è un regola certa che riguarda tutte le tipologie di operazioni, vale a dire la presenza di rischi, più o meno marcati. Per cercare di mitigarli gli investitori hanno il dovere di diversificare molto le loro attività attraverso il cosiddetto. Questo garantisce l’esposizione a un mix molto variegato di stili di investimento oclass, garantendo all’investitore di poter godere del giusto livello di stabilità. A investimenti più rischiosi se ne affiancano dunque altri più certi, in una correlazione che è normalmente costituita dall’abbinata titoli azionari e obbligazionari con investimenti alternativi come, ad esempio, real estate, oro o materie prime.

