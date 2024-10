Come vedere la replica di X Factor 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) A distanza di sedici anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, X Factor Italia è tornato nel 2024 con la sua diciottesima edizione in onda su Sky. Come sempre il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con tantissime novità, a partire da conduttrice e giudici. Al timone del programma è arrivata Giorgia, che con grinta ed entusiasmo accompagna i cantanti nel loro percorso dai casting al palcoscenico. Ad assumere il ruolo di giudici invece, Manuel Agnelli, alla sua quinta edizione, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2024 Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) A distanza di sedici anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, XItalia è tornato nelcon la sua diciottesima edizione in onda su Sky.sempre il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con tantissime novità, a partire da conduttrice e giudici. Al timone del programma è arrivata Giorgia, che con grinta ed entusiasmo accompagna i cantanti nel loro percorso dai casting al palcoscenico. Ad assumere il ruolo di giudici invece, Manuel Agnelli, alla sua quinta edizione, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming.

