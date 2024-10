Colpo di scena Inter, arriva il sostituto di Calhanoglu: l’annuncio (Di giovedì 17 ottobre 2024) In casa Inter si pensa al futuro del centrocampo e serve una nuova alternativa a Calhanoglu: l’annuncio sul sostituto lascia tutti di stucco La squadra di Inzaghi è completa in ogni reparto ma deve pensare al futuro in mediana, dove potrebbe migliorare alle spalle del regista turco. Per questo si pensa già a chi può prenderne il posto. C’è un suggerimento particolare. arriva un nome per sostituire Calhanoglu (SerieAnews – ANSA) L’Inter è senza dubbio la rosa più completa in Serie A, non ha caso ha vinto lo Scudetto dello scorso anno. I nerazzurri sono di nuovo in corsa per aggiudicarsi il titolo e attualmente hanno davanti in classifica solo il Napoli di Conte. Inzaghi sta puntando forte sulla Champions League e con Manchester City e Stella Rossa sono arrivati 4 punti e grandi prestazioni. Serieanews.com - Colpo di scena Inter, arriva il sostituto di Calhanoglu: l’annuncio Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) In casasi pensa al futuro del centrocampo e serve una nuova alternativa asullascia tutti di stucco La squadra di Inzaghi è completa in ogni reparto ma deve pensare al futuro in mediana, dove potrebbe migliorare alle spalle del regista turco. Per questo si pensa già a chi può prenderne il posto. C’è un suggerimento particolare.un nome per sostituire(SerieAnews – ANSA) L’è senza dubbio la rosa più completa in Serie A, non ha caso ha vinto lo Scudetto dello scorso anno. I nerazzurri sono di nuovo in corsa per aggiudicarsi il titolo e attualmente hanno davanti in classifica solo il Napoli di Conte. Inzaghi sta puntando forte sulla Champions League e con Manchester City e Stella Rossa sonoti 4 punti e grandi prestazioni.

David - rinforzo in attacco o sostituto di Thuram? l'Inter anticipa i contatti – TS - Il nome di David è tra i più gettonati in vista dell'estate 2025, con Inter, Juventus, alcuni club di Premier League, l'Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain pronti a contenderselo. Ma, allo stesso tempo, rappresenterebbe anche una solida alternativa nel caso in cui l'Inter si trovasse a dover far fronte a un'eventuale cessione di Marcus Thuram.

