Cina, terremoto 5.3 nel nord-ovest (Di giovedì 17 ottobre 2024) 7.05 Un terremoto di magnitudo 5.3 ha scosso la regione cinese occidentale dello Xinjiang. Finora non si segnalano vittime. Il sisma èstato registrato alle 06:23 ora locale (22:38 GMT di mercoledì),con epicentro a una profondita' di 10km, come riferisce il China Seismological Network Center. La scossa ha colpito la città Akqi, appartenente alla prefettura kirghisa di Kizilsu, al confine con il Kirghizistan. Si tratta di un'area a bassa densità abitativa: la contea di Akqi ha poco più di 44mila abitanti.

