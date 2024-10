Dilei.it - Chi è Federica Sabatini, Giulia in Don Matteo 14

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ci siamo, buone notizie per gli appassionati delle fiction: Don14 torna in onda a partire da oggi – giovedì 17 ottobre 2024 – alle 21:30 su Rai 1. Tra gradite conferme e nuovi ingressi nella serie ambientata a Spoleto, vedremo ancora Raoul Bova nei panni di Don Massimo mentre, Gaia Messerklinger ed Eugenio Mastrandrea come new entry del cast. A crescere è ovviamente la curiosità circa la nota interprete italiana,, già celebre agli occhi del pubblico per essere apparsa in Suburraeterna (sequel di Suburra) come Nadia. Cosa sappiamo su di lei? È presto detto. Chi èNata a Roma il 23 gennaio 1992 e fidanzata con l’attore Teodoro Giambanco,si è avvicinata alla recitazione da diciottenne, nel 2010, iniziando la propria formazione presso il C.I.A.P.A. e seguita dalla coach Gisella Burinato.