Carabinieri intervengono per salvare un anziano: la scoperta shock in camera del figlio (Di giovedì 17 ottobre 2024) I Carabinieri erano intervenuti per salvare un anziano signore che stava tentanto di togliersi la vita, ma dopo la perquisizione della casa è finito in manette il figlio. È quanto avvenuto a Cologno Monzese, dove un 28enne italiano è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti. Milanotoday.it - Carabinieri intervengono per salvare un anziano: la scoperta shock in camera del figlio Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ierano intervenuti perunsignore che stava tentanto di togliersi la vita, ma dopo la perquisizione della casa è finito in manette il. È quanto avvenuto a Cologno Monzese, dove un 28enne italiano è stato arrestato con l'accusa di detenzione di stupefacenti.

