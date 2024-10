Lanazione.it - Caccia al tesoro pronta. Entusiamo e orgoglio dei negozianti coinvolti

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Commercianti entusiasti per la prima edizione di ‘Porto e città. Alla scoperta dei tesori di Carrara’, la grandealin programma domenica dalle 10 a Marina. Gli esercenti sperano in una bella giornata e in una partecipazione di massa che coinvolga tanti giovani. Numerose sono finora le adesioni e le domande di partecipazione. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il gruppo Grendi e altri partner locali. Si tratta di un evento che rientra nel programma degli ‘Italian port days’, ed è dedicato a famiglie e cittadini che desiderano scoprire e riscoprire le bellezze del territorio in modo divertente e coinvolgente.