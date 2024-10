Ilnapolista.it - Bagnaia uno di noi: «I tifosi non capiscono, è come se parlassimo ad un muro»

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Peccoe Jorge Martín, col traguardo Mondiale ad un passo, e la Ducati in mezzo. L’idea è: armi pari, fate voi. Lo conferma il campione del mondo in carica: “Se in Ducati avessero voluto aiutarmi in qualche modo, già a Misano avrei potuto avere qualcosa di meglio del nostro set attuale, perché abbiamo provato un nuovo telaio e il telaio non era preparato per tutti. Non lo utilizziamo ed è anche la cosa più corretta da fare. Penso che Gigi lo abbia sempre chiarito non appena ho iniziato a correre con la Ducati, e ancor di più nelle ultime due stagioni. Le squadre hanno lo stesso kit nuovo, i due team ufficiali hanno la stessa strategia, nel complesso, che ha messo la Ducati nella posizione in cui si trova adesso, che è molto performante e competitiva per questi motivi, fornendo lo stesso materiale ai team. Quindi non credo che cambierà nulla fino a Valencia”.