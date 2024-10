Asili nido, Falcomatà: "Dal nostro insediamento siamo passati da zero a nove strutture" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo l'approvazione da parte della giunta comunale, dei progetti per la realizzazione di altri quattro Asili nido, finanziati con fondi pnrr nella città dello Stretto, il sindaco Giuseppe Falcomatà, con una nota sui social rivendica i risultati raggiunti dall'amministrazione in questi anni Reggiotoday.it - Asili nido, Falcomatà: "Dal nostro insediamento siamo passati da zero a nove strutture" Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo l'approvazione da parte della giunta comunale, dei progetti per la realizzazione di altri quattro, finanziati con fondi pnrr nella città dello Stretto, il sindaco Giuseppe, con una nota sui social rivendica i risultati raggiunti dall'amministrazione in questi anni

