Addio a Liam Payne: L’ex membro dei One Direction muore a Buenos Aires (Di giovedì 17 ottobre 2024) Liam Payne muore Tragicamente a Buenos Aires: Il Mondo della Musica in Lutto per L’ex cantante dei One Direction Buenos Aires, 17 ottobre 2024 – Liam Payne, celebre cantante britannico ed ex membro della boy band One Direction, è morto tragicamente a Buenos Aires dopo essere caduto da un edificio alberghiero a più piani. La notizia, confermata dalle autorità locali, ha scosso il mondo della musica e i milioni di fan del cantante. Secondo le prime informazioni, Payne si trovava all’hotel CasaSur a Buenos Aires, quando è avvenuto il tragico incidente. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti alle 17:04 ora locale, in risposta a una segnalazione di un uomo che si trovava in stato di alterazione, presumibilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il corpo del cantante nel cortile interno dell’hotel. Puntomagazine.it - Addio a Liam Payne: L’ex membro dei One Direction muore a Buenos Aires Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)Tragicamente a: Il Mondo della Musica in Lutto percantante dei One, 17 ottobre 2024 –, celebre cantante britannico ed exdella boy band One, è morto tragicamente adopo essere caduto da un edificio alberghiero a più piani. La notizia, confermata dalle autorità locali, ha scosso il mondo della musica e i milioni di fan del cantante. Secondo le prime informazioni,si trovava all’hotel CasaSur a, quando è avvenuto il tragico incidente. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti alle 17:04 ora locale, in risposta a una segnalazione di un uomo che si trovava in stato di alterazione, presumibilmente sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il corpo del cantante nel cortile interno dell’hotel.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore a 31 anni Liam Payne - ex One Direction - Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per. . . Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos Aires. (Gazzettadelsud.it)

Precipita da hotel a Buenos Aires. Muore Liam Payne - ex One Direction - Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando gli agenti della stazione di polizia 14 B si sono recati nell’hotel in seguito a una richiesta di intervento al 911 (il numero di emergenza) per. . . . Il musicista, cantautore e chitarrista britannico Liam James Payne, ex membro del gruppo One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere di Palermo, a Buenos ... (Gazzettadelsud.it)

Liam Payne - ex cantante degli One Direction - è stato trovato morto a Buenos Aires - Come conferma Reuters, il 31enne sarebbe deceduto dopo un volo dal terzo piano di un albergo nel quartiere Palermo della capitale argentina, in calle Costa Rica. Chi era Liam Payne Liam Payne era un cantautore britannico, nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton. . In tutto pubblicheranno 5 album in sei anni di attività. (Open.online)