Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 08:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2024 ore 07 : 30 - FILE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI CASTEL PORZIANO E SULL’OSTIENSE ALTEZZA ACILIA TUTTO VERSO IL RACCORDO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DEL GRA. (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 20 : 30 - 2020 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CODE TRA ROMA FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA ANAGNINA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA MOLA CAVONA DIREZIONE GROTTAFERRATA IN VIA APPIA CODE TRA LA VIA DEI LAGHI E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO IN VIA C COLOMBO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2024 ore 19 : 45 - 35 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ROMA FIUMICINO E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E PONTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA APPIA CODE TRTA SANTA MARIA DELLE ... (Romadailynews.it)
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