Veneto: in corso tre ricerche di persone scomparse nel Polesine, nel Veronese e nel Veneziano

Rovigo, 16 ottobre 2024 – Ore di ansia in diverse province del Veneto: sono attualmente in corso le ricerche di tre persone scomparse. Nel mirino dei Vigili del fuoco le località di Occhiobello (Rovigo), Ronco all'Adige (Verona) e Fossalta di Piave (Venezia). La donna scomparsa a Occhiobello A Occhiobello, i vigili del fuoco sono impegnati per le ricerche di una donna di 40 anni di cui non si hanno più notizie dalla giornata di martedì 15 ottobre. Il dispositivo di ricerca dei vigili del fuoco è composto dalla squadra di Castelmassa, da due unità cinofile, dal nucleo regionale SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), e operatori esperti in topografia applicata al soccorso. Questa mattina si è aggiunta alle ricerche anche l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia.

