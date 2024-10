Tangenti e corruzione: arrestato il direttore generale di Sogei Paolino Iorio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo scandalo ha scosso l’Italia, coinvolgendo un alto funzionario della pubblica amministrazione. Paolino Iorio, direttore generale di Sogei, è stato arrestato a Roma nell’ambito di un’inchiesta della Procura locale. Le accuse contro di lui includono in primo luogo la corruzione e la turbativa d’asta, con un focus su appalti legati ai Ministeri della Difesa e dell’Interno. Le rivelazioni sull’importo delle Tangenti ricevute, che supererebbero i 100mila euro, destano preoccupazione e richiamano l’attenzione su questioni di integrità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici. Dettagli sull’arresto di Paolino Iorio Paolino Iorio, noto per la sua posizione di leadership in Sogei, ente responsabile per la gestione dei sistemi informatici e dei servizi innovativi per la pubblica amministrazione, è stato arrestato lunedì sera a Roma. Gaeta.it - Tangenti e corruzione: arrestato il direttore generale di Sogei Paolino Iorio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un nuovo scandalo ha scosso l’Italia, coinvolgendo un alto funzionario della pubblica amministrazione.di, è statoa Roma nell’ambito di un’inchiesta della Procura locale. Le accuse contro di lui includono in primo luogo lae la turbativa d’asta, con un focus su appalti legati ai Ministeri della Difesa e dell’Interno. Le rivelazioni sull’importo dellericevute, che supererebbero i 100mila euro, destano preoccupazione e richiamano l’attenzione su questioni di integrità e trasparenza nella gestione degli appalti pubblici. Dettagli sull’arresto di, noto per la sua posizione di leadership in, ente responsabile per la gestione dei sistemi informatici e dei servizi innovativi per la pubblica amministrazione, è statolunedì sera a Roma.

