Six King Slam, Sinner distrugge Medvedev: 5-0 al primo set

Nel mini torneo, ai quarti di finale Jannik Sinner si ritrova a sfidare Medvedev: chi vince il torneo tornerà a casa con 6 milioni di dollari. Il primo set vede uno Jannik decisamente imbattibile: Medvedev, nonostante il gioco fresco, non riesce a fare punti ed il set finisce in un 5 a zero che non lascia spazio a commenti. L'articolo Six King Slam, Sinner distrugge Medvedev: 5-0 al primo set proviene da The Social Post.

LIVE Sinner-Medvedev 6-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : implacabile il n.1 del mondo - bagel al russo! - 5-0 BREAK SINNER! Secondo doppio fallo del game del moscovita. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e dritto a bersaglio per il numero uno del mondo. Con il serve and volley vincente il moscovita conquista il suo primo gioco. 15-40 Due palle del doppio break Sinner. 40-30 Si ferma sul nastro il dritto del numero uno ATP. (Oasport.it)

"È uno scherzo - inguardabile". Sinner-Medvedev : l'accusa pesantissima agli arabi - Ma sui social in tanti stanno contestando alcune scelte tecniche degli organizzatori del torneo. Inquadratura inguardabile". Tutto l'enorme budget per la produzione e promozione ma riusciamo a malapena a guardare la partita. twitter. Una partita tra due dei campioni più forti in circolazione. com/mx5P2CcQJv — Mick's Picks (@mickspickss) October 16, 2024 . (Liberoquotidiano.it)

LIVE Sinner-Medvedev 5-0 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : l’azzurro serve per il set - Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Six Kings Slam 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Con un servizio vincente Jannik conferma il break. 30-0 Servizio, rovescio e volèe a segno per Jannik. 40-AD Palla break Sinner. 0-15 Jannik perde il controllo del rovescio dal centro. (Oasport.it)