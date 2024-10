Sinner, il nuovo attacco di Kyrgios: “Clostebol usato per coprire un ciclo di doping” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il caso doping che vede protagonista Jannik Sinner evidentemente non è proprio andato giù a qualcuno. È il caso del collega del numero uno del mondo, il tennista australiano Nick Kyrgios. Da quando è uscita la notizia che il campione italiano è risultato positivo ad un controllo per una contaminazione da Clostebol (sostanza considerata doping a tutti gli effetti), Kyrgios ha iniziato a picchiare duro sui social, lasciando intendere di non credere alla buona fede del collega. Dopo diverse pesanti accuse, ora l’australiano decide di puntare ancora più in alto condividendo un post di una utente che lancia illazioni gravissime contro Sinner.Leggi anche: Sinner, Nick Kyrgios torna all’attacco! Quella parola al veleno Sinner era stato trovato positivo a un controllo antidoping effettuato durante il torneo di Indian Wells, positività riscontrata anche pochi giorni dopo a Miami. Thesocialpost.it - Sinner, il nuovo attacco di Kyrgios: “Clostebol usato per coprire un ciclo di doping” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il casoche vede protagonista Jannikevidentemente non è proprio andato giù a qualcuno. È il caso del collega del numero uno del mondo, il tennista australiano Nick. Da quando è uscita la notizia che il campione italiano è risultato positivo ad un controllo per una contaminazione da(sostanza considerataa tutti gli effetti),ha iniziato a picchiare duro sui social, lasciando intendere di non credere alla buona fede del collega. Dopo diverse pesanti accuse, ora l’australiano decide di puntare ancora più in alto condividendo un post di una utente che lancia illazioni gravissime contro.Leggi anche:, Nicktorna all’! Quella parola al velenoera stato trovato positivo a un controllo antieffettuato durante il torneo di Indian Wells, positività riscontrata anche pochi giorni dopo a Miami.

