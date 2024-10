Simeone: “Con Conte si lavora tanto, possiamo andare lontano” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Crc”, durante la trasmissione “A pranzo con Chiariello”. L’attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha rilasciato L'articolo Simeone: “Con Conte si lavora tanto, possiamo andare lontano” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Simeone: “Con Conte si lavora tanto, possiamo andare lontano” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giovanniha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Radio Crc”, durante la trasmissione “A pranzo con Chiariello”. L’attaccante del Napoli Giovanniha rilasciato L'articolo: “Consi” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Simeone : "Conte mi ricorda mio papà Diego - all'inizio è stata dura. Lukaku è già un leader. Lo scudetto..." - Intervistato da Radio CRC, la radio ufficiale del Napoli, il centravanti argentino, Giovanni Simeone, ha parlato a tutto tondo della sua avventura... (Calciomercato.com)

Simeone : “Scudetto? Serve essere squadra. Lukaku mi ha colpito per…” - poi l’annuncio su Conte - All’interno dell’ambiente azzurro si respira grosso entusiasmo, ancor più dopo gli ultimi risultati ottenuti. Ci ha dato tanta fiducia. Sui gol in trasferta: “Posso aiutare la squadra a vincere con i miei gol magari. Ammetto che però all’inizio è stata dura, ancor più nei ritiri. Per fare un gol devi osare, fare un qualcosa che nessuno si aspetta in quel momento”. (Spazionapoli.it)

Simeone : «Conte mi ricorda mio padre perché perché ha passione per il calcio ed il gioco nella testa» - Posso dire che anche Neres, McTominay e Gilmour sono arrivati con la forza di voler aiutare i compagni». Così capisci quando attaccare e quando difendere, sono le doti di un allenatore forte». 30 e so bene che in quel campo nonè¨ facile giocare contro una squadra che sta bene. Ma per partite così bisogna iniziare forte, uno non è abituato a giocare alle 12. (Ilnapolista.it)