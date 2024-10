Meloni venerdì in Giordania e a Beirut (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgia Meloni sarà venerdì alle 12 ad Aqaba, in Giordania per un incontro con il Re di Giordania, Abdallah II. Nel pomeriggio la presidente del Consiglio sarà invece a Beirut, in Libano, dove alle 16.30 nel palazzo del Governo incontrerà il primo ministro libanese, Najib Mikati. E' quanto si legge nell'agenda ufficiale della presidente del Consiglio. Quotidiano.net - Meloni venerdì in Giordania e a Beirut Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giorgiasaràalle 12 ad Aqaba, inper un incontro con il Re di, Abdallah II. Nel pomeriggio la presidente del Consiglio sarà invece a, in Libano, dove alle 16.30 nel palazzo del Governo incontrerà il primo ministro libanese, Najib Mikati. E' quanto si legge nell'agenda ufficiale della presidente del Consiglio.

