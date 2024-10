Maternità surrogata, discussione al Senato sulla legge per renderla reato universale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Al Senato si discute sul disegno di legge n.824, già approvato dalla Camera, in tema di contrasto alla surrogazione di Maternità, come reato universale. In caso di approvazione del testo, la gestazione per altri (o Maternità surrogata) diventerebbe un reato punibile anche se commesso al di fuori del territorio italiano. L’obiettivo della legge, secondo i proponenti di Fratelli d’Italia, è impedire quello che definiscono il “turismo procreativo” degli italiani verso l’estero. L’Aula ha respinto, con 87 voti contrari e 65 favorevoli, le questioni pregiudiziali avanzate dalle opposizioni sul disegno di legge. Cucchi (Avs): “Ddl disumano contro genitori e bambini” “Siamo fortemente contrari a questo provvedimento che estende la punibilità della Gestazione per altri anche quando praticata all’estero. Lapresse.it - Maternità surrogata, discussione al Senato sulla legge per renderla reato universale Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alsi discute sul disegno din.824, già approvato dalla Camera, in tema di contrasto alla surrogazione di, come. In caso di approvazione del testo, la gestazione per altri (o) diventerebbe unpunibile anche se commesso al di fuori del territorio italiano. L’obiettivo della, secondo i proponenti di Fratelli d’Italia, è impedire quello che definiscono il “turismo procreativo” degli italiani verso l’estero. L’Aula ha respinto, con 87 voti contrari e 65 favorevoli, le questioni pregiudiziali avanzate dalle opposizioni sul disegno di. Cucchi (Avs): “Ddl disumano contro genitori e bambini” “Siamo fortemente contrari a questo provvedimento che estende la punibilità della Gestazione per altri anche quando praticata all’estero.

