Maltempo in arrivo: la pioggia tormenta Bergamo fino a sabato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un primo sistema frontale dalle isole Baleari giunge rapidamente oggi sulla nostra regione portando una prima passata di precipitazioni moderate. Tra giovedì e sabato proseguirà il Maltempo a causa dell’incalzare da ovest di depressioni atlantiche, ma la presenza dell’anticiclone sull’est Europa ne impedirà la traslazione verso levante, pertanto nel complesso il quantitativo di pioggia che cadrà su alcune aree risulterà molto abbondante. In Lombardia le temperature si mantengono in linea rispetto ai valori medi trentennali 1991-2020. Le previsioni di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 16 ottobre 2024 Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata su tutta la regione con piogge già dal mattino sui settori occidentali e in rapida estensione al resto della regione nel corso della giornata. Nevicate solo ad alta quota (oltre i 3000/3200 m). Bergamonews.it - Maltempo in arrivo: la pioggia tormenta Bergamo fino a sabato Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un primo sistema frontale dalle isole Baleari giunge rapidamente oggi sulla nostra regione portando una prima passata di precipitazioni moderate. Tra giovedì eproseguirà ila causa dell’incalzare da ovest di depressioni atlantiche, ma la presenza dell’anticiclone sull’est Europa ne impedirà la traslazione verso levante, pertanto nel complesso il quantitativo diche cadrà su alcune aree risulterà molto abbondante. In Lombardia le temperature si mantengono in linea rispetto ai valori medi trentennali 1991-2020. Le previsioni di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 16 ottobre 2024 Tempo Previsto: Molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata su tutta la regione con piogge già dal mattino sui settori occidentali e in rapida estensione al resto della regione nel corso della giornata. Nevicate solo ad alta quota (oltre i 3000/3200 m).

