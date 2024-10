“Lei se ne va, lo hanno fatto sapere”. Grande Fratello, per la concorrente è arrivata la fine (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ultima puntata del Grande Fratello, il reality più seguito della televisione italiana, si è consumata una nuova eliminazione: Michael Castorino ha dovuto dire addio alla Casa. Questa è stata la seconda eliminazione della stagione, seguita immediatamente da nuove nomination che mettono in gioco quattro concorrenti. I gieffini nominati questa settimana sono: Yulia Bruschi, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il pubblico, come sempre, avrà il compito di decidere chi tra di loro potrà continuare l’avventura nel programma, votando per salvare il loro preferito. Chi riceverà meno voti sarà il terzo eliminato e lascerà la Casa del Grande Fratello nella puntata di lunedì 21 ottobre 2024. La prossima puntata, prevista proprio per il 21 ottobre, sarà cruciale per il destino dei quattro concorrenti. Tuttivip.it - “Lei se ne va, lo hanno fatto sapere”. Grande Fratello, per la concorrente è arrivata la fine Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ultima puntata del, il reality più seguito della televisione italiana, si è consumata una nuova eliminazione: Michael Castorino ha dovuto dire addio alla Casa. Questa è stata la seconda eliminazione della stagione, seguita immediatamente da nuove nomination che mettono in gioco quattro concorrenti. I gieffini nominati questa settimana sono: Yulia Bruschi, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il pubblico, come sempre, avrà il compito di decidere chi tra di loro potrà continuare l’avventura nel programma, votando per salvare il loro preferito. Chi riceverà meno voti sarà il terzo eliminato e lascerà la Casa delnella puntata di lunedì 21 ottobre 2024. La prossima puntata, prevista proprio per il 21 ottobre, sarà cruciale per il destino dei quattro concorrenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello 2024 : primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez - ma un ex potrebbe entrare nella casa - . it. La casa del Grande Fratello 2024 è stata teatro del primo bacio tra Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, e il pallavolista Javier Martinez. ttimane di incertezze e un tira e molla che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, Shaila ha deciso di lasciarsi andare, ammettendo di provare. (Dailynews24.it)

“C’è una comunicazione per voi”. Grande Fratello - informati i concorrenti : restano delusi - Il messaggio del Grande Fratello fa riferimento a episodi accaduti nei giorni scorsi e non sfuggiti all’occhio vigile delle telecamere. I concorrenti sanno che non potranno più sgarrare. Ma il reality esige che tutto venga fatto “alla luce del sole”. Rimane da capire se le eventuali sanzioni saranno individuali o collettive. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - chi si bacia nella notte. Il sospetto di Beatrice Luzzi... - Sarà davvero così? Nella casa del Grande Fratello, però, sono nati molti amori (Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, ad esempio): questa potrebbe essere la prova del nove. Tra Shaila Gatta e Javier Martinez, come racconta un video che circola in Rete, ci sarebbe del tenero: i due concorrenti, per la verità, avevano manifestato un certo interesse. (Iltempo.it)